Nancy Liliano, la 31enne coinvolta nell’incidente stradale a Campagna che ha causato la morte dei due carabinieri Francesco Pastore, 25 anni, e Francesco Ferraro, 27 anni, è dimessa dall’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, dove era ricoverata per le ferite riportate nell’incidente. Liliano era alla guida del SUV che ha travolto l’auto a bordo della quale viaggiavano i tre carabinieri coinvolti nell’incidente. L’indagine condotta dalla Procura di Salerno la vede indagata per omicidio stradale e lesioni colpose. Liliano è risultata positiva all’alcol e si attendono i risultati del test tossicologico di secondo livello per quanto riguarda la presenza di cocaina nel suo organismo.

Intanto, l’ufficio stampa di Europa Verde ha espresso indignazione per la diffusione di un video sui social media che denigra le due vittime dell’incidente. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato l’accaduto definendo coloro che hanno diffuso il video come “esseri ignobili” e ha espresso solidarietà e gratitudine alle famiglie delle vittime per il sacrificio dei due carabinieri nel compimento del loro dovere.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato i due carabinieri deceduti durante un discorso tenuto nell’Aula di Palazzo Madama, esprimendo cordoglio per la loro scomparsa insieme a quello per le vittime della tragedia della centrale elettrica di Suviana. La tragedia ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha richiamato l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e sul rispetto per la vita umana.