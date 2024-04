Ieri mattina, lungo la strada statale 18 nel territorio di Capaccio Paestum, una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha fatto sobbalzare i cuori e ha richiamato l’attenzione degli automobilisti sulla sicurezza delle strade. Un padre e suo figlio stavano viaggiando a bordo di una Citroen lungo la statale, quando la loro vettura è violentemente tamponata da un autoarticolato. Il conducente, un uomo di 39 anni residente a Capaccio, aveva al suo fianco il padre di 59 anni. L’incidente ha coinvolto anche un’altra vettura, una Peugeot.

Secondo quanto riportato, il conducente della Citroen ha intuito dallo specchietto retrovisore che sarebbe finito urtato e ha cercato di scansarsi, ma l’impatto era inevitabile. L’auto è finita pericolosamente in bilico sulla cunetta, sull’altra carreggiata.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’urto, i due feriti non hanno riportato gravi lesioni e sono stati soccorsi tempestivamente. Sono stati trasferiti in via precauzionale all’ospedale di Vallo della Lucania per ricevere le cure necessarie.

Per fortuna, il camionista e il conducente della Peugeot sono rimasti illesi dall’incidente.

I carabinieri della Compagnia di Agropoli, sotto la guida del capitano Giuseppe Colella, si stanno occupando dei rilievi del caso e dell’accertamento della dinamica dell’incidente, al fine di stabilire le responsabilità e garantire la massima sicurezza sulla strada.