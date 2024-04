Nella giornata di ieri l’Autostrada A2, meglio conosciuta come “Autostrada del Mediterraneo”, ha subito interruzioni nel traffico in direzione sud a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. L’evento è avvenuto all’altezza di Baronissi, precisamente al chilometro 3,300, provocando rallentamenti e disagi per i viaggiatori che si trovavano nella zona. L’incidente ha visto un veicolo pesante coinvolto in un incendio, il quale è prontamente domato dall’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Tuttavia, nonostante il rapido intervento degli operatori di emergenza, i danni al veicolo e alla struttura circostante hanno comportato la necessità di interrompere temporaneamente il flusso del traffico in direzione sud.

La gestione della situazione è affidata al personale specializzato di Anas, l’azienda nazionale per le infrastrutture e la mobilità, il quale si è immediatamente attivato per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli utenti della strada. Al fine di minimizzare i disagi per i viaggiatori, sono istituite misure di deviazione del traffico e segnalazioni specifiche per indirizzare i veicoli verso percorsi alternativi. Tuttavia, nonostante gli sforzi per mitigare gli effetti dell’incidente, si sono registrati rallentamenti anche sulla carreggiata in direzione nord, a causa dell’interesse degli automobilisti e della conseguente riduzione della velocità.

In situazioni come queste, è fondamentale che gli automobilisti seguano scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità competenti e mantengano la calma durante il transito attraverso la zona interessata dall’incidente. La sicurezza stradale e il rispetto delle norme del codice della strada devono rimanere la massima priorità per tutti i conducenti.