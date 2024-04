Nel mondo dello sport, dove di solito regnano l’atletismo, la competizione e la cameratismo, gli episodi di violenza possono essere particolarmente scioccanti. Purtroppo, un tale evento è recentemente accaduto a Montoro, in Italia, gettando un’ombra oscura sulla comunità sportiva. In un giorno fatale, a seguito di una partita di calcio tra la squadra femminile Trastevere Calcio e la squadra locale Vis Mediterranea presso lo stadio Sandro Pertini, si è verificato un incidente sconcertante. La partita si è conclusa con un pareggio 1-1, ma ciò che è seguito ha offuscato lo spirito dello sport. Alice Ferrazza, capitano del Trastevere Calcio, è diventata vittima di un’aggressione violenta.

I testimoni oculari hanno riferito che un uomo spettatore, presumibilmente di cinquant’anni, forse affiliato alla squadra locale, è entrato in campo in mezzo a uno scambio acceso tra i giocatori e ha colpito Ferrazza in faccia con un pugno. L’atto atroce è stato catturato su video amatoriale e rapidamente circolato sui social media. Le autorità sono state prontamente informate, e i Carabinieri della compagnia di Solofra hanno avviato un’indagine.

Ferrazza, dopo aver ricevuto il colpo, è caduta a terra a causa della forza del pugno. Fortunatamente, non ha subito conseguenze gravi, e è stata prontamente soccorsa dalle persone presenti in campo e successivamente medicata dai sanitari del 118.