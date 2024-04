Un brutto incidente sul lavoro ha scosso la tranquillità di Avellino, quando un operaio è finito coinvolto in un grave incidente durante i lavori di rifacimento di un canale di scolo in via Taverna Campanile. L’uomo, un 53enne residente ad Avellino, è caduto da un’impalcatura alta circa 2 metri, finendo per essere infilzato da un ferro di armatura del muro in costruzione. I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti prontamente sulla scena, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato con diligenza per liberare l’uomo dall’impalcatura e prestare le prime cure. L’operaio è poi trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “G. Moscati” di Avellino dal personale del 118.

Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite riportate, l’uomo si trova in stato di coscienza e non è in pericolo di vita. Attualmente è in attesa di intervento chirurgico per trattare le ferite alla coscia causate dal ferro di armatura.

Questo tragico episodio mette in luce i rischi connessi con i lavori edili e l’importanza di adottare rigorose misure di sicurezza sul posto di lavoro. È fondamentale che gli operatori del settore ricevano adeguata formazione sulla sicurezza e che vengano implementate tutte le precauzioni necessarie per prevenire incidenti simili in futuro.

Le autorità competenti avvieranno un’indagine per determinare le circostanze esatte dell’incidente e valutare eventuali violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro.