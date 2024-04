Ieri, intorno alle 13, una squadra dei vigili del fuoco, supportata da esperti in tecniche Speleo Alpino Fluviali del comando provinciale di Caserta, è intervenuta a Pontelatone, precisamente in località “Arnosello”, per un delicato intervento di salvataggio. La situazione era critica: un anziano proprietario e il suo cane erano caduti accidentalmente in un dirupo vicino a un corso d’acqua. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono immediatamente addentrati nella fitta vegetazione che circondava il fossato. Dopo aver individuato la posizione esatta delle vittime, hanno proceduto con l’ancoraggio e una complessa manovra di calata e recupero, che ha coinvolto un tratto verticale di circa 60 metri.

Una volta raggiunti nel fossato, i soccorritori hanno prestato assistenza sia all’anziano proprietario, il quale presentava diverse ferite ed escoriazioni, sia al suo cane, fortunatamente in buone condizioni ma visibilmente spaventato dall’incidente. Successivamente, sono tirati fuori dal fossato, dove il personale del 118 attendeva per fornire le cure mediche necessarie all’anziano.

L’intervento dei vigili del fuoco e degli esperti in tecniche Speleo Alpino Fluviali è stato determinante per il successo del salvataggio, dimostrando ancora una volta la loro professionalità e dedizione nel fronteggiare situazioni di emergenza anche in contesti impegnativi.