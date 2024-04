Nella notte scorsa, a Chiaia, si è registrato un episodio di violenza che ha destato preoccupazione nel quartiere. Intorno alle cinque del mattino, ignoti hanno appiccato un incendio alla porta di ingresso di un negozio di frutta e verdura gourmet in via Giordano Bruno 199. I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e avviare le indagini.

Le fiamme hanno danneggiato la porta in ferro e le insegne del negozio, generando apprensione tra i residenti. Gli inquirenti, guidati dal nucleo operativo di Bagnoli, stanno esplorando tutte le piste, compresa quella di una possibile ritorsione legata al racket. L’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbe fornire importanti indizi per risolvere il caso.

La Riviera di Chiaia, che per alcuni mesi sembrava aver goduto di una tregua, ha visto riaccendersi i riflettori della cronaca con questo episodio. Dopo il recente smantellamento del gruppo criminale capeggiato da Giovanni Strazzullo, noto come “’o chicco”, la zona sembrava riavviarsi a una nuova normalità. Tuttavia, la presenza di nuovi elementi legati al gruppo Cirella ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine.