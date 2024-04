Nella notte un evento drammatico ha scosso la tranquillità della comunità di Montoro: due autovetture sono avvolte dalle fiamme in un presunto episodio di vandalismo. Le autorità sono attualmente al lavoro per indagare sulle circostanze di questo incendio, che ha destato preoccupazione e ha richiamato l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Verso le 3 i vigili del fuoco di Avellino sono chiamati in azione nella frazione Borgo di Montoro, specificatamente in via Cretazza, dove due autovetture erano colpite da un incendio. Fortunatamente, grazie alla pronta risposta dei pompieri, le fiamme sono rapidamente domate, evitando danni ulteriori e il rischio di propagazione a veicoli e edifici vicini.

Tuttavia, l’incidente ha destato sospetti riguardo alla sua origine. La natura dell’incendio e le circostanze in cui si è verificato hanno portato i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra ad avviare un’indagine approfondita per determinare se si tratti effettivamente di un atto doloso. Il timore è che dietro questo incendio possa nascondersi un raid volto a danneggiare deliberatamente le proprietà dei cittadini.

Al momento, non sono segnalati danni aggiuntivi oltre alle due auto coinvolte. Tuttavia, l’incidente rimane sotto stretta osservazione mentre le autorità continuano le loro indagini per individuare i responsabili e garantire la sicurezza della comunità locale.