Una significativa operazione antidroga ha portato al sequestro di 5 chilogrammi di sostanze stupefacenti a Boscoreale e all’arresto di un uomo di 47 anni, Luigi Di Martino. L’operazione è condotta dai Carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, i quali hanno fermato e successivamente controllato Di Martino in strada, in via Montessori. Durante il controllo dell’auto di Di Martino, i militari hanno rinvenuto 548 grammi di marijuana, suddivisi in 5 sacchetti sigillati. Successivamente, procedendo con la perquisizione della sua abitazione, sono scoperti altri 3 chili di marijuana e 14 panetti di hashish, ognuno del peso di 100 grammi.

Di Martino è quindi arrestato e ora è in attesa di giudizio. Sarà chiamato a rispondere dell’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, reato di grave portata che comporta conseguenze legali significative.