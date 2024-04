Una notizia positiva per i percettori dell’Assegno di Inclusione arriva questo mese di aprile, il contributo mensile sarà infatti erogato in anticipo un giorno prima rispetto al mese precedente ed al normale calendario, portando sollievo alle famiglie che ne dipendono. Questa variazione nel calendario dei pagamenti non è insolita e segue quanto già avvenuto con il Reddito di Cittadinanza. L’INPS ha spiegato che il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione può variare anche in anticipo, non seguendo sempre le stesse date, così come avveniva per il mensile del Reddito di Cittadinanza. Questo mese, il pagamento è atteso per venerdì 26 aprile, un giorno prima rispetto a marzo quando è erogato il 27. Tuttavia, a maggio il contributo sarà erogato il 28.

Un’ulteriore buona notizia riguarda alcune famiglie che riceveranno un secondo versamento legato all’Assegno di Inclusione proprio il 26 aprile, nonostante abbiano già ricevuto un primo pagamento il 16 aprile. Questa situazione riguarda specificamente le famiglie che hanno presentato la domanda per l’Assegno di Inclusione a febbraio ma hanno ricevuto l’approvazione solo a marzo.

Il primo versamento, avvenuto il 16 aprile, conteneva i fondi relativi alla mensilità di marzo e non di aprile. Di conseguenza, verrà effettuato un secondo versamento per il mese corrente il 26 aprile, garantendo così un adeguato supporto alle famiglie coinvolte. Un assegno di Inclusione che spetta infatti a molti dopo l’addio al discusso Reddito di Cittadinanza voluto dall’attuale Governo con spinta a destra.

Queste variazioni nel calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione dimostrano l’importanza di essere informati e aggiornati sulle modalità di erogazione di tali contributi, garantendo così un supporto efficace alle famiglie che ne hanno bisogno. È fondamentale che le istituzioni preposte continuino a monitorare e adattare i processi di erogazione per garantire una distribuzione equa e tempestiva degli aiuti economici, specialmente in periodi di difficoltà economica come quello attuale.