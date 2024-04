Il 2024 porta con sé una serie di bonus e agevolazioni destinati alle famiglie italiane, mirati a sostenere le spese quotidiane e a promuovere il benessere delle famiglie nel contesto delle sfide economiche e sociali attuali. In questa guida, esamineremo in dettaglio i vari bonus famiglia attivi per quest’anno, inclusi quelli confermati, le novità e le procedure per ottenerli.

1. Carta Risparmio Spesa

Una delle misure chiave è la “Carta Risparmio Spesa”, destinata alle famiglie con redditi fino a 15.000 euro. Questa carta, erogata dai Comuni, aiuta le famiglie ad affrontare il caro vita fornendo un supporto economico diretto.

2. Reddito Alimentare

Per combattere la povertà assoluta e ridurre lo spreco alimentare, viene confermato il reddito alimentare, che consiste nell’erogazione di pacchi alimentari realizzati con prodotti invenduti.

3. Bonus Asilo Nido Potenziato

Il bonus asilo nido viene potenziato con ulteriori fondi, consentendo alle famiglie di accedere gratuitamente agli asili nido per il secondo figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024 in famiglie con reddito ISEE fino a 40.000 euro.

4. Bonus Elettrico

Il bonus elettrico viene confermato per aiutare le famiglie a fronteggiare il rincaro dell’energia, con una soglia di accesso aumentata a 15.000 euro.

5. Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale Figli viene confermato con aumenti e maggiorazioni già fissati lo scorso anno, fornendo supporto finanziario alle famiglie numerose.

6. Bonus Casa per Famiglie

Diversi bonus edilizi sono disponibili per le famiglie, inclusi bonus per l’acquisto di case green, ristrutturazioni, condizionatori, mobili e altro ancora.

7. Congedo Parentale

La Manovra 2024 introduce un mese extra di indennizzo all’80% per il congedo parentale, offrendo un sostegno ai genitori che si prendono cura dei loro bambini nei primi anni di vita.

8. Maternità, Aiuti per le Mamme

Sono previste indennità di maternità per le neomamme lavoratrici dipendenti, nonché assegni di maternità dello Stato e altri sostegni per le mamme.

9. Paternità, Aiuti per i Papà

Il congedo di paternità viene confermato con una durata estesa a 10 giorni, offrendo ai padri lavoratori dipendenti la possibilità di prendersi cura dei loro bambini dopo la nascita.

10. Assegno di Congedo Matrimoniale

L’Assegno per congedo matrimoniale rimane attivo come sostegno per i lavoratori che si sposano o si uniscono civilmente.

11. Bonus Internet 2024

Introdotto anche il bonus internet 2024 da 100 euro per favorire l’accesso alla banda larga, destinato alle famiglie senza connettività o con connessioni lente.

12. Assegno di Inclusione 2024

L’Assegno di Inclusione offre supporto finanziario a coloro che non hanno figli, disabili o anziani a carico.

13. Bonus Benzina 77 Euro 2024

Un nuovo bonus benzina da 77 euro è inoltre introdotto per aiutare i lavoratori dipendenti a fronteggiare il costo dei carburanti.

14. Detrazioni Fiscali

Numerose deduzioni e detrazioni fiscali sono disponibili per le famiglie, comprese spese per l’università, per i figli a carico, per l’affitto e altro ancora.

15. Bonus Scuola e Università

Sono disponibili agevolazioni per le spese universitarie e scolastiche, tra cui esenzioni dalla tassa di iscrizione e bonus per le gite scolastiche.

16. Fringe Benefit Potenziati per chi ha Figli

I dipendenti con figli possono beneficiare di fringe benefit esenti da imposte fino a 2.000 euro nel 2024.

17. Carta Cultura e Merito

Sono introdotte due nuove carte per favorire l’accesso alla cultura per i neo diciottenni provenienti da famiglie con redditi bassi o con risultati eccellenti.

18. Bonus Cicogna

Confermato inoltre il bonus cicogna, un contributo di 500 euro per i figli di dipendenti o ex dipendenti di Poste Italiane.

19. Contributi per Libri Scolastici

Le famiglie possono beneficiare di contributi regionali per l’acquisto di libri scolastici, offrendo un sollievo per le spese educative.

20. Carta Acquisti 2024

La Carta Acquisti fornisce un supporto economico per le famiglie in situazioni di difficoltà economica, consentendo loro di pagare spese alimentari, sanitarie e bollette.

21. Bonus IMU 2024

Sconti e bonus sull’IMU sono disponibili per specifici contribuenti e categorie di immobili, offrendo un alleggerimento fiscale per le famiglie.

Questi sono solo alcuni dei bonus famiglia attivi nel 2024, progettati per alleviare le pressioni finanziarie sulle famiglie italiane e promuovere il benessere dei cittadini. Per ottenere ulteriori informazioni e istruzioni su come accedere a questi bonus, è consigliabile consultare le risorse fornite dalle autorità competenti e rimanere aggiornati sulle ultime novità.