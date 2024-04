Il governo italiano ha recentemente potenziato il Bonus Asilo Nido, offrendo previo domanda alle famiglie un sostegno significativo per affrontare le spese relative all’istruzione dei propri figli tra 0 e 3 anni, dunque per i più piccoli, sia presso istituti pubblici che privati autorizzati, o per l’assistenza domiciliare di bambini affetti da gravi patologie croniche. Ecco cosa devi sapere per accedere a questo beneficio.

Chi può richiederlo?

Il Bonus Asilo Nido è disponibile per tutte le famiglie con figli nati dal 1° gennaio 2016 in poi, o per i minori affetti da gravi patologie croniche certificate. Possono presentare domanda le famiglie con genitori sposati, conviventi o separati.

Quali sono i requisiti?

Per beneficiare del bonus, è necessario che il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) minorenni non superi determinate soglie:

Massimo 3.000 euro (in 10 rate da €272,73 e una da €272,70) per ISEE minorenni fino a €25.000,99.

2.500 euro (in 10 rate da €227,27 e una da €227,30) per ISEE minorenni compresi tra €25.001 e 40.000 euro.

1.500 euro (in 10 rate da €136,37 e una da €136,30) per ISEE minorenni superiori a €40.000.

Come presentare la domanda?

La domanda per il Bonus Asilo Nido per i più piccoli può essere presentata entro il 31 dicembre 2024. È possibile farlo online tramite il portale dell’INPS, autenticandosi con SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È anche possibile presentare la domanda presso una sede di un patronato.

Quali documenti sono necessari?

Nella domanda è necessario allegare i seguenti documenti:

Ricevuta di pagamento della retta per almeno un mese.

Atto di iscrizione o indicazione dell’inclusione in graduatoria del bambino.

Per i nidi aziendali, è possibile utilizzare un’attestazione del datore di lavoro o rilasciata dall’asilo nido.

Per coloro che richiedono il supporto per le attività domiciliari, è necessario allegare un certificato del pediatra che attesti l’impossibilità del minore di frequentare gli asili nido a causa di gravi patologie croniche.

Il Bonus Asilo Nido rappresenta un importante sostegno per le famiglie italiane, consentendo loro di affrontare le spese necessarie per l’istruzione e l’assistenza dei propri figli nei primi anni di vita. Grazie al potenziamento di questo bonus, è possibile ottenere uno sconto fino a €3.600, a seconda dell’ISEE e del numero di figli. Non esitare a presentare la tua domanda e a beneficiare di questo prezioso contributo per il benessere dei tuoi bambini.