Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali, regionali e dei referendum a livello nazionale, una notizia positiva arriva per coloro che ricopriranno gli incarichi di presidente di seggio e scrutatori, il Bonus comunale vedrà infatti un aumento dei compensi che verranno corrisposti per il loro servizio. Durante le elezioni, è essenziale che sia sempre presente un presidente di seggio e gli scrutatori, ruoli aperti a tutti coloro che hanno il diritto di voto. Questi cittadini meritano riconoscimento per il loro impegno nel garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

I compensi per questi incarichi variano a seconda del tipo di elezioni per cui si è chiamati, ma in generale, i presidenti di seggio ricevono una retribuzione maggiore in quanto assumono maggiori responsabilità rispetto agli scrutatori. E c’è un ulteriore benefit per ogni scheda a seconda di quante elezioni si svolgono nello stesso giorno. Dunque, in alcune comunità il pagamento, definito anche Bonus comunale, può anche avere un aumento importante.

La buona notizia è che quest’anno i compensi per entrambi i ruoli saranno aumentati del 15%, offrendo un incentivo aggiuntivo per coloro che desiderano partecipare al processo elettorale. Questo aumento è particolarmente significativo considerando le elezioni europee, amministrative e regionali in programma quest’anno in diverse regioni italiane.

Seguendo le tabelle di compensazione, per le elezioni europee gli scrutatori riceveranno 96 € al giorno, mentre i presidenti di seggio riceveranno 120 € al giorno. Per le elezioni amministrative, i compensi saranno rispettivamente di 121 € e 156 € al giorno (312 € per entrambe le giornate di lavoro).

Questi compensi rappresentano un riconoscimento adeguato per il lavoro svolto dai presidenti di seggio e dagli scrutatori e sono destinati a rendere queste posizioni ancora più ambite per coloro che desiderano contribuire al processo democratico del paese.

Con l’incremento dei compensi e l’importanza dei ruoli durante le elezioni, si spera che ci sarà un’elevata partecipazione e un’efficace gestione dei seggi elettorali, garantendo elezioni libere, giuste e trasparenti in tutta Italia.