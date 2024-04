Nella mattinata odierna, un comunicato urgente proveniente dall’Osservatorio Vesuviano ha messo in allarme l’amministrazione comunale e la popolazione dei Campi Flegrei riguardo a uno sciame sismico in corso nell’area. La notizia ha generato preoccupazione e apprensione tra i residenti, soprattutto considerando la storica suscettibilità sismica della regione. Secondo quanto riportato nel comunicato preliminare, a partire dalle 8:45 sono registrati undici terremoti con una magnitudo compresa tra 0 e 2. I classici boati associati ai movimenti tellurici sono savvertiti da alcuni cittadini, causando un aumento della tensione e della paura nell’area interessata.

L’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, ha immediatamente avviato un piano di monitoraggio per seguire da vicino l’evolversi della situazione. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza e il benessere della popolazione locale, fornendo aggiornamenti regolari e istruzioni per affrontare eventuali emergenze.

La sequenza sismica in atto richiede un costante monitoraggio e una pronta risposta da parte delle autorità competenti. L’esperienza e la preparazione della Protezione Civile sono fondamentali per affrontare situazioni di emergenza di questo tipo, e il coinvolgimento attivo della comunità è essenziale per una gestione efficace dell’evento.