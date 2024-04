I Carabinieri Forestali del Nucleo di Roccarainola, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Nola, hanno recentemente effettuato un’operazione di controllo presso un’autofficina nel comune di Nola. Durante l’ispezione, è emerso che il titolare dell’autofficina, un uomo di 40 anni residente a San Felice a Cancello, non ha gestito correttamente i rifiuti generati dalla sua attività. L’ispezione ha rivelato che all’interno dei locali dell’autofficina erano presenti rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, accumulati in modo non conforme alla normativa vigente. Di fronte a questa situazione, i Carabinieri Forestali hanno proceduto con il sequestro penale di tutti i rifiuti rinvenuti.

I rifiuti sequestrati saranno smaltiti secondo le disposizioni normative al fine di garantire la sicurezza ambientale e proteggere l’ecosistema circostante. Questa azione di controllo rientra nell’impegno costante delle forze dell’ordine nella sorveglianza e nella prevenzione degli illeciti legati alla gestione dei rifiuti.

I controlli continueranno nelle prossime settimane al fine di assicurare che le attività commerciali e industriali rispettino le normative ambientali e gestiscano correttamente i rifiuti prodotti, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica.