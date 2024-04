Ieri pomeriggio si è sfiorata una tragedia presso un parco termale a Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, dove una bambina di 6 anni è finita salvata in extremis dopo essere caduta in una piscina. La piccola si trovava in compagnia della madre quando è avvenuto l’incidente, che ha rischiato di portarla alla morte per annegamento. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di un assistente bagnante e del personale medico della struttura ha permesso di trarre la bambina in salvo. Subito dopo l’incidente, è trasferita all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e successivamente, tramite idroambulanza, all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Le condizioni della bambina non sono considerate critiche, ma la prognosi è riservata. I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, coordinati dalla procura di Napoli, stanno attualmente lavorando per ricostruire l’intera vicenda, ascoltando le persone coinvolte per comprendere le cause dell’incidente.

Episodi come questo ci ricordano l’importanza della vigilanza e della prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza, soprattutto quando si tratta di bambini.