Nel cuore della notte, un colpo audace ha scosso la tranquillità di Vallata: un ordigno esplosivo è detonato allo sportello bancomat esterno della BPER di Corso Kennedy, alle ore 5.10. Ancora non si conosce l’entità del bottino, ma i malviventi responsabili del raid sono riusciti a fuggire senza lasciare tracce. Immediatamente dopo l’esplosione, sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, supportati dagli artificieri, per eseguire i rilievi e avviare le indagini. La priorità ora è identificare i responsabili di questo attacco, che ha colpito non solo la filiale bancaria ma anche la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.

Una delle principali linee di indagine sarà l’analisi delle immagini del sistema di sorveglianza installato nella zona, nella speranza di acquisire elementi utili per risalire agli autori del crimine. Ogni dettaglio sarà scrutinato attentamente nella corsa contro il tempo per portare i colpevoli di fronte alla giustizia.

Mentre la comunità locale cerca di riprendersi dallo shock di questo audace attacco, le forze dell’ordine lavorano instancabilmente per garantire che chi ha commesso questo crimine sia punito e che la sicurezza dei cittadini sia preservata.