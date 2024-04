Nel primo pomeriggio del 9 aprile, un incendio ha colpito un autobus dell’Air Campania a Paternopoli. L’evento, che ha provocato un’intensa attività dei Vigili del Fuoco, si è rivelato essere il risultato di un probabile corto circuito, secondo quanto riportato dai Carabinieri. L’incendio è divampato mentre il veicolo era in fase di parcheggio al capolinea, un momento fortunato che ha permesso ai passeggeri a bordo di evacuare in sicurezza. Nonostante le fiamme abbiano rapidamente avvolto il bus, nessuna persona è rimasta ferita grazie alla pronta reazione delle autorità e alla collaborazione dei passeggeri.

I Carabinieri della Compagnia di Montella sono intervenuti sul luogo dell’incidente per indagare sulle cause dell’incendio, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e prevenire ulteriori danni alla struttura circostante.

Questo evento ha evidenziato l’importanza della sicurezza e della manutenzione dei mezzi di trasporto pubblico. Tuttavia, è degno di nota che l’Air Campania stia compiendo sforzi significativi per modernizzare la propria flotta, sostituendo i veicoli più datati con autobus più efficienti e a basso impatto ambientale.

La rapida risposta delle autorità e l’assenza di feriti in questo incidente sono un tributo alla prontezza e alla professionalità delle squadre di emergenza, nonché alla cooperazione dei passeggeri coinvolti.