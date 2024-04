Una tragedia ha colpito la comunità di Ferentino lungo il tratto dell’Autostrada del Sole compreso tra i caselli di Ferentino ed Anagni. Poco prima delle 17 di ieri, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di quella che doveva essere una giornata normale. La collisione tra un’auto e un mezzo pesante ha causato la perdita di Eleonora Certelli, una giovane ragazza di 21 anni proveniente da Roma, e ha gravemente ferito altri occupanti del veicolo. Eleonora Certelli, ex atleta della Fidal, era a bordo dell’auto guidata dalla madre quando si è verificato l’incidente fatale. Anche il fidanzato della vittima è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli, mentre il fratello della ragazza e la madre sono stati portati al policlinico Gemelli per ricevere cure mediche.

L’Autostrada del Sole tra Frosinone e Ferentino è stata chiusa poco prima delle 17 a causa dell’incidente, ma è stata riaperta successivamente. Tuttavia, Autostrade ha segnalato una coda di 4 km in direzione di Milano tra Frosinone e Ferentino. Per agevolare il traffico, è stata consigliata l’uscita verso Roma ad Anagni, mentre per chi proveniva da Napoli è stata raccomandata l’uscita a Frosinone.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’auto su cui viaggiava Eleonora Certelli avrebbe tamponato il mezzo pesante che la precedeva. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare per la giovane vittima.