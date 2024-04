La tranquilla serata di San Valentino Torio interrotta da un evento sconcertante quando, poco dopo le 21 di ieri sera, un’auto Fiat Punto è finita avvolta dalle fiamme in via Comunale. L’incidente ha scatenato la paura tra i residenti, ma fortunatamente nessun danno a cose o persone è stato riportato. Il veicolo è completamente distrutto dall’incendio, il cui origine rimane ancora da accertare. Sul posto è giunta prontamente una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sarno, impegnati nel compito di domare le fiamme e prevenire ulteriori danni. La strada è stata chiusa da entrambi i lati per consentire l’intervento dei soccorritori, che hanno impiegato diversi minuti per spegnere completamente l’incendio.

Gli abitanti delle vicine abitazioni sono stati i primi a lanciare l’allarme una volta avvistate le fiamme avvolgere l’auto nel cuore di San Valentino. La prontezza nella segnalazione ha permesso ai soccorsi di intervenire tempestivamente, evitando conseguenze più gravi.

In aggiunta ai vigili del fuoco, sono giunti sul luogo anche i carabinieri della stazione locale di San Valentino Torio. Gli inquirenti stanno attualmente indagando sull’origine dell’incendio, valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile guasto elettrico. Al momento, tuttavia, nessuna ipotesi è stata esclusa.