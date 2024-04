Una terribile tragedia ha colpito la periferia nord di Castellammare di Stabia, dove il corpo carbonizzato di un uomo è scoperto all’interno della sua auto avvolta dalle fiamme. I carabinieri sono intervenuti per indagare sul rogo che si è verificato questa mattina in via Napoli, quasi al confine con Torre Annunziata. Il tragico evento ha visto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco intorno alle ore 6:30, dopo la segnalazione dell’incendio di una Suzuki Swift. Una volta domato l’incendio, i soccorritori hanno fatto una scoperta agghiacciante: il cadavere carbonizzato di un uomo all’interno dell’abitacolo dell’auto.

Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri sul luogo dell’incidente, la vittima potrebbe essere un commerciante residente a Castellammare di Stabia, ma non è ancora confermata ufficialmente la sua identità. L’apertura di un’inchiesta è già avviata per determinare le cause dell’incendio, che al momento rimangono ancora sconosciute.

Per consentire i rilievi necessari e le indagini in corso, l’intera area è transennata e la strada che collega le due città confinanti è chiusa al traffico. È un momento di grande dolore e shock per la comunità locale di Castellammare di Stabia, che si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di profonda tristezza e incertezza. Restano in attesa ulteriori sviluppi dalle autorità competenti riguardo a questa tragica vicenda.