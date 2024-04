Nel pomeriggio di ieri, a Capaccio Paestum, un’auto è finita avvolta dalle fiamme mentre era in movimento lungo la strada che conduce verso il capoluogo comunale, precisamente in località Capodifiume. L’incidente ha visto coinvolto un uomo al volante, il quale è riuscito a uscire illeso dal veicolo insieme al suo cane, salvato dalle fiamme dal suo stesso proprietario. Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per domare l’incendio che ha avvolto l’auto in pochi minuti, riducendola in cenere. La pronta risposta dei soccorritori ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente e causassero danni maggiori.

Parallelamente, è inviata un’ambulanza della Croce Rossa di via Italia per prestare assistenza e garantire che nessun ferito fosse rimasto coinvolto nell’incidente. Contestualmente, i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, sotto la guida del luogotenente Giuseppe D’Agostino, sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e procedere con l’accertamento della dinamica dell’incidente.