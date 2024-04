Nella serata di ieri, un violento incidente stradale ha scosso la SS 90, la via Nazionale delle Puglie ad Ariano Irpino. Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha causato gravi danni e una persona ferita. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta prontamente sulla scena per gestire la situazione critica. Una delle vetture coinvolte ha sfondato una recinzione ed è finita pericolosamente in bilico su un muro che delimita la carreggiata, mentre l’altra è uscita di strada ribaltandosi.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone, delle quali una è trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino dai sanitari del 118. Le autorità mediche stanno prestando la dovuta assistenza alla vittima ferita.

I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli incidentati e il luogo dell’incidente, mentre la Polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro e determinare le cause dello scontro.