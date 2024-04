Questa mattina si è verificato uno spaventoso incidente sull’A16, lungo il viadotto Acqualonga nel tratto autostradale del comune di Monteforte Irpino. Un automobilista ha purtroppo perso il controllo del veicolo ed è finito a impattare contro il guardrail. Fortunatamente, il conducente non ha riportato conseguenze fisiche, ma certamente ha vissuto momenti di grande paura. Si ipotizza che alla base di questo sinistro possa esserci l’asfalto reso viscido dalla pioggia, soprattutto considerando che poco prima dell’incidente si è abbattuta una forte grandinata sulla zona o ancora il fatto che un’altra auto nella stessa zona era in fiamme. Gli agenti della polizia stradale della Sottosezione di Avellino Ovest sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per gestire la situazione. Inoltre, si sono impegnati anche sull’altro sinistro dell’A16 in direzione Avellino, nei pressi del casello autostradale, dove una vettura improvvisamente è finita in fiamme. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Per spegnere le fiamme e gestire l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Entrambi gli incidenti hanno causato disagi alla circolazione, evidenziando l’importanza di mantenere la massima prudenza e attenzione durante la guida, specialmente in condizioni meteorologiche avverse.