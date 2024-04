Il prossimo aumento delle pensioni INPS a maggio 2024 è il risultato di diversi interventi messi in atto dal governo attuale. Per comprendere meglio questo incremento, vediamo quali sono i fattori principali coinvolti e quali benefici possono aspettarsi i pensionati che vivono con un assegno piuttosto basso rispetto al costo della vita.

Aumento Calcolato per Compensare l’Inflazione: L’aumento delle pensioni del 5,4% previsto per maggio 2024 è infatti calcolato per compensare l’andamento medio degli aumenti dei prezzi registrati nell’anno precedente, nel caso specifico il 2023.

Tagli del Cuneo Fiscale: Gli interventi volti a ridurre il cuneo fiscale hanno contribuito a liberare risorse che possono essere destinate all’aumento delle pensioni. Questi tagli hanno l’obiettivo di alleggerire il peso delle imposte sul lavoro e di incrementare le retribuzioni nette dei lavoratori.

Nuovi Scaglioni IRPEF: L’aumento delle pensioni è anche influenzato dalla riforma dell’IRPEF e dai nuovi scaglioni di reddito introdotti. I nuovi scaglioni per l’IRPEF includono:

Redditi fino a 15.000 euro: aliquota stabile al 23%.

Compresi tra 15.001 e 28.000 euro: riduzione dell’aliquota dal 25% al 23% nel 2024.

Redditi tra 28.001 e 50.000 euro: aliquote invariate al 35%.

Redditi superiori a 50.001 euro: aliquote stabili al 43%.

Chi ha diritto agli arretrati dipenderà dalle specifiche regolamentazioni previste dal governo e dalle disposizioni legali vigenti. Tuttavia, è probabile che i pensionati che hanno diritto agli arretrati siano coloro i quali hanno percepito una pensione inferiore a quanto spettava loro in base ai nuovi parametri introdotti e che quindi a maggio avranno l’aumento.

L’aumento delle pensioni INPS a maggio 2024 è quindi il risultato di una serie di interventi volti a garantire una maggiore equità nel sistema pensionistico e a fornire un adeguamento delle pensioni alla crescita dei costi della vita.