Dopo 133 giorni di negoziati e lotta sindacale, finalmente è raggiunta un’intesa presso la Regione Campania per garantire la salvaguardia di ben 150 lavoratori dell’ex Ipercoop di Afragola e dell’ex Auchan di Nola, coinvolti nella crisi della società GDM s.r.l. Attraverso un percorso formativo condiviso con la Regione e le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS UIL, l’azienda AP Commerciale, titolare del marchio “Sole 365”, si impegna ad assumere tutti i lavoratori attualmente collocati in cassa integrazione. Il percorso formativo sarà avviato nelle prossime settimane e tutte le assunzioni si concretizzeranno entro la fine del 2024.

Per la UILTuCS Campania, questo risultato rappresenta un importante successo che premia la lotta a difesa del lavoro e della dignità portata avanti dalle lavoratrici e dai lavoratori insieme alle organizzazioni sindacali. Sono messe in gioco la buona volontà di 150 persone e quella di un’azienda, la AP Commerciale, che, nell’ambito del proprio piano di sviluppo, ha offerto un percorso serio e credibile. Un ringraziamento sincero alla Regione Campania, in particolare all’assessore Antonio Marchiello e al suo staff, per aver gestito con competenza una vertenza complessa e per la sensibilità e la vicinanza dimostrate verso le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.