Passa la gara ciclistica internazionale: si ferma la circolazione dei treni. Accadrà domani lungo la tratta Terzigno-Poggiomarino. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che, attraverso una nota, fa sapere che per il transito del Giro Mediterraneo in Rosa nella zona del passaggio a livello Passanti a Terzigno, domani, venerdì 19 aprile, “la circolazione ferroviaria sulla tratta Terzigno-Poggiomarino sarà interrotta dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa”.

Per questo motivo, la circolazione ferroviaria subirà alcune variazioni: il treno delle ore 15:22 da Napoli per Sarno limiterà ad Ottaviano; sarà effettuato un treno straordinario da Ottaviano per Napoli Porta Nolana con partenza alle ore 16:13 ed arrivo a Porta Nolana alle ore 16:51; il convoglio delle ore 15:58 da Napoli per Sarno attenderà il nullaosta di transito giro sul passaggio a livello di via Passanti, per poi continuare la propria corsa fino a Sarno; il treno delle ore 15:38 da Sarno per Napoli limiterà a Poggiomarino; sarà effettuato una corsa straordinaria da Poggiomarino per Sarno con partenza alle ore 16:20 ed arrivo a Sarno alle ore 16:34. “La circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente – fa sapere ancora Eav – a seguito della ricezione del nulla osta di avvenuto transito giro sul passaggio a livello di via Passanti a Terzigno”.