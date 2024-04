Nel quadro di un’azione mirata a rafforzare il controllo del territorio nel quartiere Mercato di Napoli, i carabinieri della compagnia Stella hanno incrementato i presìdi nelle strade e nelle piazze più cruciali. Grazie a questa pressione costante, i militari del nucleo operativo e della pattuglia mobile di zona hanno fatto una scoperta significativa: un borsone sospetto hanno rinvenuto in un vano scala di un edificio in via Cosenz. All’interno del borsone è ritrovata una pistola Beretta 950, risultato di un furto avvenuto il 13 febbraio dell’anno precedente nel comune di San Gennaro Vesuviano. Accanto all’arma, sono rinvenuti anche 131 proiettili di vario calibro, un involucro contenente 13 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il materiale sequestrato è immediatamente sottoposto ad accertamenti balistici e dattiloscopici al fine di determinare se sia utilizzato in reati violenti o se possa essere collegato ad altre attività illecite nella zona.

Questa scoperta dimostra l’importanza dell’azione di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, che mirano non solo a prevenire crimini, ma anche a contrastare il traffico di armi e droga che minaccia la sicurezza e il benessere della comunità.