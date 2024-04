La violenza irrompe ancora una volta nei luoghi deputati alla cura e all’assistenza, portando con sé un’ondata di terrore e disordine. La scorsa notte, presso l’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, si è verificato un grave episodio di aggressione nei confronti del personale sanitario e di sicurezza. Secondo quanto riferito dai vertici dell’Asl Napoli 3 Sud, un individuo, apparentemente fuori controllo, ha aggredito una guardia giurata di turno, infliggendole diverse contusioni che hanno richiesto una prognosi di cinque giorni. Questo violento attacco ha destato ulteriori preoccupazioni, poiché l’aggressore ha poi armato di spranga ha sferrato un secondo attacco, causando danni ai vetri del triage e dell’ingresso del pronto soccorso.

La tempestiva chiamata al 113 da parte del personale in servizio ha portato all’intervento della polizia, ma il danno era già compiuto. Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, ha condannato fermamente l’accaduto e ha annunciato l’intenzione di costituire l’azienda parte civile in un eventuale procedimento giudiziario.

Questa ennesima manifestazione di violenza all’interno di un contesto sanitario solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza e sul benessere del personale che opera in tali strutture. Il direttore Russo ha sottolineato l’importanza di un intervento deciso da parte delle istituzioni per garantire condizioni di lavoro sicure e adeguate, in grado di offrire un’assistenza sanitaria di qualità ai cittadini.