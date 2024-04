Il 23 aprile di quest’anno, il cielo si accenderà di uno spettacolo celeste straordinario come la Luna Piena, conosciuta anche come Luna Rosa, che illuminerà il firmamento in tutta la sua maestosità rendendo le notti speciali. Questo fenomeno, che prende il nome da un fiore selvatico, la Phlox subulata, che fiorisce in questo periodo, regalerà uno spettacolo mozzafiato ai fortunati osservatori ed inoltre non mancheranno le stelle cadenti in un periodo inusuale.

Quando e Dove Vedere la Luna Rosa

La Luna Rosa sarà visibile a partire dalle 23:49, quando formerà un angolo esatto di 180° di longitudine celeste col Sole. Posizionandosi nella costellazione della Vergine, vicino alla sua stella più luminosa, Spica, sarà uno spettacolo che varrà la pena di osservare, soprattutto nell’emisfero boreale dove le notti iniziano a farsi più miti.

Per godere appieno di questo fenomeno, è consigliabile osservare la Luna da luoghi bui e privi di inquinamento luminoso, come zone di campagna, montagne o parchi naturali. Assicuratevi che il cielo sia terso e privo di nuvole, e se possibile procuratevi un binocolo o un telescopio per ammirare la superficie lunare in tutta la sua nitidezza e suggestione.

Pioggia di Stelle Cadenti: Le Liridi

Ma le sorprese non finiscono qui! Oltre alla Luna Rosa, è prevista anche una pioggia di stelle cadenti, conosciuta come le Liridi. Lo sciame meteorico sarà visibile nel cielo dal 15 al 28 aprile, ma il picco di attività è atteso nella notte tra il 22 e il 23 aprile. Quindi, durante la notte della Luna Rosa, diversi corpi celesti potranno solcare il cielo, regalando uno spettacolo ancora più suggestivo e incantevole.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di contemplare la bellezza del cielo notturno e immergervi nella meraviglia dell’universo. Segnatevi la data e preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile sotto il magico incanto della Luna Rosa e delle stelle cadenti delle Liridi.