Una tragedia ha scosso la tranquilla località di Campolongo a Eboli questa mattina, quando un bimbo di appena 15 mesi sbranato e ucciso da due pitbull. La mamma del bambino ha anche riportato ferite mentre cercava disperatamente di proteggere il figlio. L’episodio si è verificato all’alba, mentre il piccolo Francesco Pio D’Amaro si trovava tra le braccia di uno zio, in compagnia della madre. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i due cani sarebbero entrati nel cortile privato, attaccando immediatamente il bambino e strappandolo dalle braccia dell’uomo, che è rimasto illeso. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il piccolo non c’era nulla da fare.

La madre del bambino è medicata sul posto, riportando ferite mentre cercava disperatamente di salvare il figlio di 15 mesi già purtroppo sbranato a morte dai pitbull. Attualmente si trova nella villetta dove si è verificata la tragedia, mentre il sindaco di Eboli, Mario Conte, si è recato sul luogo per esprimere le condoglianze e il sostegno alla famiglia.

La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta sul caso, con i carabinieri della compagnia di Eboli che stanno conducendo le indagini sotto il comando del capitano Greta Gentili.

I due cani sono risultati essere di proprietà di amici della famiglia del bambino, con la mamma di nazionalità italiana e il papà di nazionalità straniera. Tuttavia, sembra che la coppia non vivesse più con gli amici che possedevano i cani, i quali sarebbero stati lasciati nella residenza.

La zia del bambino di 15 mesi sbranato dai due pitbull, Milena Santoro, ha dichiarato ai giornalisti: “Forse i cani hanno pensato che il bambino fosse un pericolo poiché non lo avevano mai visto. I cani erano già chiusi in stanza quando sono arrivata. Non ho neanche visto mio nipote. I cani non conoscevano il piccolo perché quando lui usciva, venivano chiusi. Forse sono scappati dalla stanza quando lo hanno visto. Erano di una mia amica che abita qui. Noi li conoscevamo, ma non si sono mai buttati addosso a noi. Mia sorella è venuta qui solo ieri sera a casa della sua amica con il bimbo. Ha dormito qui con l’amica. Il papà del bimbo invece non c’era”.