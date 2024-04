Un’azione di routine dei Carabinieri della stazione di Crispano si è trasformata in un inseguimento mozzafiato, culminato con l’arresto di un quattordicenne per resistenza a pubblico ufficiale. Era circa mezzanotte quando i Carabinieri hanno notato un giovane ragazzo a bordo di uno scooter senza targa lungo via Salvator Rosa. L’oscurità della notte non è riuscita a nascondere la mancanza di documenti del veicolo, e i militari hanno deciso di intervenire, intimando l’alt al giovane centauro. Tuttavia, anziché fermarsi come richiesto, il ragazzo ha accelerato, dando il via a un’ardua fuga attraverso le strade notturne della zona. L’inseguimento si è protratto fino al comune di Orta di Atella, coinvolgendo persino i Carabinieri della compagnia di Marcianise nella caccia al fuggitivo.

La situazione ha raggiunto il culmine quando, nell’ultimo disperato tentativo di eludere il controllo, il giovane ha speronato il paraurti posteriore della gazzella dei Carabinieri. Fortunatamente, nessun ferito è riportato durante l’incidente.

Con ogni via di fuga bloccata e senza altra scelta, il minorenne si è infine arreso, ponendo fine alla sua notte di avventure illecite. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto nella sua tasca cinque dosi di hashish, confermando la natura illecita del suo comportamento.

La droga e lo scooter, un Len motor 125, sono prontamente sequestrati come prova dell’illecito commesso dal giovane. Il quattordicenne è quindi affidato ai suoi genitori, mentre si prepara ad affrontare le conseguenze legali del suo comportamento, compreso il reato di resistenza a pubblico ufficiale.