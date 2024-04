Un lungo e doloroso calvario ha trovato la sua triste conclusione ieri, nel letto dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni, dove si è spenta Annabella Benincasa, da 14 anni coma dopo un banale intervento al seno. Questa giovane donna ha trascorso gli ultimi 14 anni della sua vita in uno scenario vegetativo, conseguenza delle complicazioni seguite a un intervento di mastoplastica al seno, eseguito presso una clinica di Caserta quando aveva solo 35 anni. Annabella, madre di una bimba ormai maggiorenne, era una talentuosa pianista, la cui vita è tragicamente segnata da un intervento chirurgico che doveva essere di routine ma che invece si è rivelato fatale. Le complicazioni post-operatorie hanno scatenato convulsioni in sala operatoria, seguite da un arresto cardiocircolatorio che l’ha condotta in un coma persistente per tutti questi anni.

La sua famiglia ha cercato disperatamente giustizia per Annabella, sportando denuncia contro la clinica e gli operatori coinvolti nell’intervento chirurgico che ha cambiato per sempre le sorti della loro amata. Tuttavia, nonostante gli sforzi incessanti e le lunghe attese, la giustizia sembra essere rimasta irraggiungibile.

La morte di Annabella è un dolore immenso per i suoi cari, che hanno assistito impotenti al suo lento declino nel corso degli anni. La sua storia tragica solleva interrogativi sull’importanza della sicurezza nei procedimenti medici e sulla necessità di garantire che gli interventi chirurgici siano eseguiti con la massima competenza e attenzione per la salute e il benessere dei pazienti.

Ora, mentre la famiglia piange la perdita di Annabella e cerca di trovare conforto nel ricordo dei momenti felici trascorsi insieme, resta una ferita aperta nella ricerca della verità e della giustizia per questa giovane donna che è stata strappata alla vita prematuramente. La sua storia serve come monito e richiamo alla necessità di vigilare attentamente sulla sicurezza e l’etica nel settore medico, affinché tragedie come questa possano essere evitate in futuro.