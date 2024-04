Un recente report diffuso dall’ufficio scolastico regionale della Campania ha rivelato un drammatico aumento del 400% degli studenti assenteisti a Torre Annunziata in un solo anno, alunni quindi sempre più in fuga dalla scuola. Questo dato preoccupante ha messo in evidenza una crisi che richiede urgenti azioni correttive e un impegno concertato da parte delle autorità locali e della comunità nel suo complesso. Nelle scuole primarie di Torre Annunziata, un gran numero di alunni non raggiunge nemmeno un quarto delle presenze previste, sollevando serie preoccupazioni sul futuro dell’istruzione e della crescita dei giovani nel contesto della città. Il candidato a sindaco del centrosinistra, Corrado Cuccurullo, ha sottolineato l’importanza cruciale di affrontare il problema della dispersione scolastica con determinazione e azioni immediate.

“La dispersione scolastica è la palude nella quale affoga il nostro futuro”, ha dichiarato Cuccurullo. “Bisogna operare per invertire la tendenza con risposte decise e immediate attraverso i servizi sociali. L’inclusione e la partecipazione sociale sono pilastri del nostro programma elettorale.” La scuola, come sottolineato dal candidato, riveste un’importanza strategica nel tessuto sociale di Torre Annunziata e della comunità nel suo insieme e la fuga di alunni è naturalmente un male. Pertanto, è essenziale adottare misure mirate per valorizzare l’istruzione e garantire risposte adeguate in termini di dimensione ed efficacia.

Il programma proposto dal centrosinistra punta a fornire soluzioni concrete per affrontare la crisi dell’assenteismo scolastico. Tra le misure proposte vi sono:

Servizi sociali dedicati: Implementazione di servizi sociali mirati che possano intervenire quindi direttamente sulle cause profonde dell’assenteismo scolastico, fornendo supporto agli studenti e alle loro famiglie per affrontare eventuali difficoltà socio-economiche o personali che possano influenzare la partecipazione scolastica.

Promozione dell’inclusione sociale: Creazione di programmi e iniziative volte a promuovere l’inclusione sociale degli studenti, garantendo che tutti abbiano accesso a un’istruzione di qualità e si sentano accolti e supportati all’interno dell’ambiente scolastico.

Collaborazione tra istituzioni: Favorire la collaborazione tra istituzioni locali, scuole, famiglie e comunità per sviluppare strategie condivise e coordinate per affrontare il problema dell’assenteismo scolastico e promuovere un ambiente educativo positivo e inclusivo.

Monitoraggio e valutazione: Implementazione di sistemi di monitoraggio e valutazione efficaci per identificare precocemente i segnali di allarme e intervenire tempestivamente per prevenire il persistere del fenomeno dell’assenteismo scolastico.

Affrontare la crisi dell’assenteismo scolastico a Torre Annunziata richiede un impegno collettivo e un approccio integrato che coinvolga tutte le parti interessate. Solo attraverso un lavoro collaborativo e un investimento significativo nelle risorse e nei servizi dedicati, la comunità della scuola sperare di invertire la tendenza e garantire un futuro migliore per le generazioni future evitando la fuga degli alunni.