All’alba del 30 marzo, la vigilia di Pasqua, una tragedia ha scosso la città di Trapani, quando una giovane di 23 anni, Alice Culcasi, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Stando a quanto ricostruito, Alice avrebbe perso il controllo della sua Seat Ibiza e si sarebbe schiantata contro un albero lungo la centralissima via Virgilio. Purtroppo, l’impatto è stato così violento da non lasciare scampo alla giovane. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli operatori del 118 e i carabinieri per i primi soccorsi e per la gestione del traffico. Nonostante i tempestivi interventi, Alice è deceduta praticamente sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate nell’impatto. È particolarmente tragico notare che l’incidente è avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione.

Il cordoglio per la perdita di Alice si è diffuso rapidamente sui social media, con molti amici e conoscenti che hanno espresso la propria tristezza e incredulità per quanto accaduto. I messaggi di condoglianze e di ricordo per la giovane si sono moltiplicati, testimoniando l’affetto e il dolore della comunità per la perdita di una vita così giovane e promettente.

“Ti ricorderò sempre così sorridente. Riposa in pace amica mia, anche se non stavamo più insieme, eri sempre mia amica, avevi una vita avanti ancora. Riposa in pace, ti vorrò sempre bene”, scrive l’amica Jessica. “Riposa in pace, non posso crederci ancora”, commenta l’amico Leo.