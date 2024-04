Ancora un episodio di violenza in ospedale di Napoli. È accaduto due notti fa al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta a Napoli. A denunciare l’episodio è la sempre presente Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: “Stanotte al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli giunge giovane donna in stato di ebrezza alcolica, viene immediatamente assistita dal personale medico in quanto non vi erano altri codici di gravità prioritari. Tutto sembra normale, ma lo scenario cambia quando un codice rosso varca le porte del PS, il medico si fionda ad assistere il neo giunto e la donna si innervosisce a tal punto da aggredire tutti i presenti minacciandoli con una forbice ed una siringa. Immediatamente vengono allertate le forze dell’ordine ma la donna, vigliaccamente, fugge”.

“Qui prima o poi potrebbe scapparci il morto o comunque un ferito grave. Non è possibile che medici ed infermieri debbano lavorare in questo perenne stato di terrore. Erano stati promessi presidi di polizia in tutte le strutture di emergenza sanitaria. Dove sono? Qui gli ospedali sembrano sempre più dei saloon del far West e i violenti la fanno troppo spesso franca se la cavano con poco. Questi vigliacchi vanno fermati.” ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.