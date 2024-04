Per risolvere il problema dei pellegrinaggi sanitari e delle lunghe liste d’attesa, soprattutto per i bambini, l’Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola ha attivato una serie di ambulatori specializzati, coordinati dal reparto di pediatria e neonatologia e affidati a specialisti. Questa iniziativa mira a razionalizzare l’offerta sanitaria e a rendere più agevole la vita dei genitori, che prima erano costretti a percorrere lunghe distanze per accedere a strutture specializzate. Gli ambulatori attivati includono nefrologia, allergologia e pneumologia, dermatologia e reumatologia pediatrica, oltre all’ambulatorio di cardiologia pediatrica nell’unità operativa cardiologica. Questo sforzo coordinato è stato promosso dal direttore della unità operativa complessa di pediatria e neonatologia, Giuseppe Furcolo, in collaborazione con il primario di reparto di cardiologia, Luigi Caliendo.

Prima di questa iniziativa, non erano mai attivati ambulatori pediatrici a Nola, il che ha spinto i pediatri a ricevere sollecitazioni dai colleghi attivi sul territorio. Ora, grazie a questa collaborazione, i pediatri di libera scelta possono rivolgersi direttamente all’ospedale di Nola per sospette patologie, evitando trasferimenti inutili. In caso di necessità, sarà compito del personale dell’ospedale indirizzare i pazienti verso strutture di terzo livello.

L’efficienza è uno degli obiettivi principali di questa iniziativa, con un focus anche sul ridimensionamento della domanda di assistenza. I 13 pediatri in servizio presso il reparto ospedaliero si occuperanno degli ambulatori, insieme al primario e ad un collega che si occuperanno dell’allergologia.

Per prenotare una visita presso gli ambulatori pediatrici di Nola affidati agli specialisti, sarà possibile rivolgersi al Cup dell’Asl Napoli 3 Sud o alle farmacie e ai Cup ospedalieri.

Il direttore sanitario dell’ospedale, Giuseppe Lombardi, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel contesto dell’espansione strutturale e dell’assistenza sanitaria dell’ospedale di Nola. La salute dei bambini è una priorità assoluta, e l’attivazione di questi ambulatori specializzati rappresenta solo l’inizio di un percorso di miglioramento. Presto saranno attivati altri ambulatori tematici per garantire una copertura completa delle esigenze pediatriche.

Parallelamente a questa iniziativa, l’ospedale si prepara a diventare una delle due realtà italiane, insieme a Milano, ad accogliere una stereotaxis, un sistema innovativo nel trattamento delle aritmie cardiache che rappresenta un importante passo avanti nella cura delle malattie cardiache attraverso l’elettrostimolazione del cuore.