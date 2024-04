La Polizia Locale di Napoli, unitamente al personale tecnico dell’Abc, ha scoperto un’attività illecita presso un chiosco/chalet situato in via Caracciolo. È emerso che la proprietaria dello chalet stava riversando in mare le acque di scarico provenienti dal lavaggio delle stoviglie del suo locale. Ulteriori accertamenti sono in corso riguardo alla regolarità dell’allaccio alla rete idrica. Durante un’ispezione, i tecnici dell’Abc hanno individuato un tubo in PVC collegato al lavabo utilizzato per il lavaggio delle stoviglie, il quale terminava vicino alla superficie dell’acqua marina. Inoltre, è individuato un altro tubo che collegava lo chalet alla rete idrica tramite un contatore dismesso dell’Abc.

Per porre fine a questa attività inquinante, la Polizia Locale ha posto sotto sequestro penale lo chalet e ha deferito alla competente autorità la titolare dell’attività. Nel frattempo, il personale dell’Abc ha sigillato il contatore idrico in attesa di ulteriori verifiche.

Questo intervento rappresenta il secondo blitz condotto dalle forze dell’ordine nell’area di Mergellina, in risposta alle numerose denunce presentate dai residenti e dai comitati cittadini. Recentemente, infatti, gli abitanti avevano sollecitato l’intervento della polizia locale per controllare i chioschi e gli chalet della zona, i quali abitualmente occupavano illegalmente marciapiedi e parti della strada, ostacolando la normale circolazione pedonale.