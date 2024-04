A inizio gennaio, il Comune di Napoli ha inflitto una multa amministrativa di 12.300 euro per il taglio indiscriminato di ben 75 alberi in viale dei Ciliegi. La denuncia presentata da Europa Verde ha scatenato un’indagine che ha portato alla sanzione da parte degli organi competenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il taglio degli alberi è avvenuto senza alcuna autorizzazione e in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, all’interno del perimetro del parco metropolitano delle colline. Questo gesto ha trasformato un’area verde precedentemente rigogliosa e colorata in una radura triste e arida.

Francesco Emilio Borrelli, parlamentare, e Rino Nasti, consigliere della quinta Municipalità per Europa Verde, hanno espresso soddisfazione per l’intervento delle autorità nel punire i trasgressori e hanno sottolineato l’importanza di vigilare affinché siano piantati nuovi alberi al più presto.

La multa inflitta dal Comune di Napoli ai responsabili dell’abbattimento illegale degli alberi serve da monito per coloro che pensano di poter agire indisturbati danneggiando l’ambiente e la salute dei cittadini. Inoltre, si è apprezzato l’intervento dell’Unità Operativa di Scampia della Polizia Municipale, che ha dimostrato attenzione per la tutela dell’ambiente.

Questo episodio sottolinea l’importanza della tutela dell’ambiente e la necessità di perseguire coloro che compiono atti dannosi per il patrimonio naturalistico delle città. Europa Verde continuerà a vigilare affinché simili abusi non si verifichino e affinché siano adottate misure concrete per la salvaguardia dell’ambiente urbano.