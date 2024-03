Un uomo di sessant’anni, originario del Napoletano, arrestato dalle autorità per violazione della misura cautelare e per molestie nei confronti della moglie, una donna di 41 anni originaria dell’America del Sud. Il caso, che ha suscitato l’attenzione della Procura di Napoli Nord, evidenzia la gravità delle condotte perpetrate dall’uomo nei confronti della sua compagna. L’individuo è rintracciato e arrestato dai Carabinieri a Castelmassa, in provincia di Rovigo, dove si era trasferito per motivi lavorativi. La decisione di arrestarlo è giunta dal giudice del Tribunale di Napoli Nord, che ha sostituito la precedente misura cautelare con il carcere, in risposta alla richiesta formulata dalla Procura guidata da Maria Antonietta Troncone.

Le accuse mosse contro il sessantenne sono estremamente serie: maltrattamenti e lesioni verso la moglie, nonché stalking e tentativi violenti di influenzarne il comportamento in vista di un processo penale a suo carico. Nonostante fosse già sottoposto a un divieto di avvicinamento alla moglie, l’uomo ha continuato a perseguitarla, cercando in ogni modo di intimidirla affinché non testimoniasse contro di lui o addirittura mentisse.

La donna, vittima di continui abusi e violenze da parte del marito per anni, ha avuto il coraggio di denunciare le sue condizioni e le azioni intimidatorie perpetrate dall’uomo, anche dopo il suo trasferimento in un’altra regione. Grazie alla sua determinazione e alla pronta risposta delle autorità competenti, il sessantenne è arrestato e ora si trova in custodia cautelare.