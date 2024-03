Nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nella città di Torre del Greco, si è svolta una toccante cerimonia per onorare le vittime della pandemia di Covid-19, alla vigilia della Giornata della Memoria prevista per domani, a quattro anni dall’inizio della pandemia. Al termine della messa di mezzogiorno, è benedetta una campana speciale, dedicata alla memoria dei cittadini di Torre del Greco che hanno perso la vita a causa di questo terribile male. I promotori di questa iniziativa hanno spiegato che l’intento è quello di esprimere vicinanza e consolazione alle famiglie colpite dalla perdita dei loro cari.

La comunità parrocchiale di Santa Maria del Popolo ha voluto dare un segno tangibile di rispetto e ricordo verso coloro che sono stati vittime della pandemia. La campana della memoria, così come è descritta dai promotori, è un simbolo di speranza e solidarietà, ma anche di dolore e lutto. È un monito contro l’infamia del tempo, un tentativo di preservare la memoria di coloro che hanno perso la vita, spesso in solitudine e senza la possibilità di ricevere l’ultimo conforto di un abbraccio.

Quest’opera, oltre a essere un tributo alle vittime del Covid-19, rappresenta anche un invito alla riflessione sulla fragilità della vita umana e sull’importanza di essere solidali e uniti in momenti di crisi. In un periodo in cui il mondo ha affrontato sfide senza precedenti a causa della pandemia, gesti come questo assumono un significato particolare, contribuendo a cementare il legame tra la comunità e a rafforzare il senso di appartenenza e di condivisione.