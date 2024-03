Via Cacciatore a Salerno è diventata teatro di un tragico evento, con due persone di nazionalità straniera coinvolte in una violenta lite la cui causa è ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. La situazione è rapidamente degenerata in una violenta rissa, con calci e pugni scambiati in maniera spietata tra i contendenti. Purtroppo, uno dei due individui ha subito gravi ferite durante lo scontro e ha perso la vita dopo essere trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118. Le circostanze esatte della sua morte sono ancora da chiarire e non si esclude che possa essere un malore conseguente alle ferite riportate durante il pestaggio.

La Polizia di Salerno è intervenuta sul posto per condurre i rilievi e cercare di fornire risposte agli interrogativi ancora aperti. Gli investigatori hanno anche raccolto le testimonianze delle persone presenti, che hanno assistito alla tragica scena. Si spera che le indagini in corso possano fare luce sulla dinamica degli eventi e portare alla giustizia coloro che sono responsabili di questa tragedia.