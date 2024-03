Il Parco Archeologico di Ercolano, insieme ai suoi funzionari, sta attualmente lavorando su Villa Sora per garantire la messa in sicurezza del sito e pianificare nuovi interventi di scavo e restauro. In collaborazione con il Comune di Torre del Greco, il Parco ha avviato un programma sperimentale di tutela, valorizzazione e promozione condivisa e partecipata del sito. Il primo passo in questa direzione è l’accordo siglato ieri con il Comune, che prevede la creazione di un tavolo permanente di confronto e consultazione aperto ad associazioni del terzo settore, istituzioni educative e di volontariato. L’obiettivo di questo tavolo è quello di aumentare la conoscenza e la fruizione del sito archeologico, coinvolgendo attivamente la comunità locale.

Secondo il direttore del Parco, questa iniziativa si inserisce nella prospettiva della tutela condivisa e della valorizzazione integrata prevista dalla Convenzione di Faro. Il Parco mira a favorire la partecipazione attiva della comunità, stimolando la rete di relazioni e attivando iniziative culturali per una migliore fruizione del patrimonio archeologico. Si prevede anche di estendere i protocolli di manutenzione già attivi ad Ercolano anche a Villa Sora, utilizzando criteri di analisi del degrado per gli interventi conservativi.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso sul sito istituzionale del Parco per invitare la comunità a partecipare al tavolo di consultazione aperto.