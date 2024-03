Persistente l’interruzione lungo la tratta Sorrento-Castellammare della Circumvesuviana: Eav istituisce un servizio bus sostitutivo.Ad annunciarlo è la stessa azienda di trasporti, che in una nota fa sapere come attualmente il servizio sia gestito “con due mezzi Eav da Sorrento per Castellammare”. Sempre l’Ente Autonomo Volturno sottolinea come in aggiunta saranno utilizzati bus di una società privata. Il punto di fermata a Castellammare è piazza Principe Umberto, altezza bar 2000.

Via Crucis, Eav fa vivere ennesimo giorno di passione ai viaggiatori “A causa del solito ‘problema tecnico’, pendolari e turisti non possono raggiungere Sorrento in Circumvesuviana. Questa volta come si giustificherà De Gregorio? Con la meticolosa osservanza della liturgia da parte dell’azienda regionale dei trasporti, il venerdì in cui si celebra la Passione? Chissà. Resta il fatto, però, che quando si parla di Eav, ogni giorno è una ‘Via Crucis’ per i viaggiatori”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.