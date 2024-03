Una tragedia ha scosso la tranquilla comunità di Campolattaro, al confine con Pontelandolfo, in Irpinia, quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono chiamati ad intervenire in un’abitazione e si sono trovati di fronte a una scena terribile. All’interno dell’abitazione, gli operatori hanno fatto una scoperta sconvolgente: un uomo di 80 anni, privo di vita, e sua sorella, affetta da problemi di natura psicologica, che presumibilmente le avevano impedito di chiedere aiuto, lo vegliava. Il dramma è emerso quando i vicini dei due anziani hanno dato l’allarme, notando la loro assenza prolungata.

Le porte della casa erano chiuse, richiedendo l’intervento dei pompieri per accedere all’interno e scoprire ciò che era accaduto. Purtroppo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare, essendo probabilmente stato stroncato da un malore. La sorella è stata trasportata in ospedale per ricevere cure e assistenza.

Secondo una prima ricostruzione, si ipotizza che il decesso dell’uomo possa risalire a circa una ventina di giorni fa. La salma del pensionato è stata trasferita all’obitorio del San Pio, dove sarà a disposizione della Procura per eventuali indagini e accertamenti.