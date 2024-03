L’Asse Mediano, una delle arterie stradali più trafficate nei dintorni di Giugliano in Campania, è di solito un fiume di luci e di veloci veicoli che sfrecciano lungo la sua corsia. Ma un evento insolito ha attirato l’attenzione dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano. Diverse segnalazioni giunte alla centrale operativa della compagnia davano lo stesso messaggio: “Una persona sta passeggiando sull’Asse Mediano, è spaesato”. Un’indicazione che non lasciava spazio ad alcun indugiare, poiché il rischio di incidenti era imminente. Senza esitazione, i Carabinieri si sono messi in moto, dirigendosi verso l’Asse Mediano con la loro gazzella. Nonostante la strada fosse famigerata per la sua velocità e la sua pericolosità, i militari hanno percorso la strada con determinazione, conscio dell’urgenza della situazione.

Ad un tratto, in mezzo alla pioggia e al vento, l’uomo spaesato è comparso sulla corsia di soprasso, vulnerabile e completamente inconsapevole del pericolo imminente che correva. Le luci lampeggianti della gazzella hanno illuminato la scena, segnalando agli automobilisti di rallentare e procedere con cautela.

I Carabinieri, con calma e professionalità, sono scesi dalla loro auto e si sono avvicinati all’anziano, che era visibilmente disorientato e spaventato. In pochi istanti, lo hanno preso sotto la loro protezione, mettendolo al sicuro e allontanandolo dalla strada trafficata.

L’uomo, un 80enne del posto, è stato affidato ai medici del 118, che hanno confermato che fortunatamente non aveva subito ferite gravi. Successivamente, i Carabinieri hanno scoperto che l’anziano si era allontanato poco prima da una casa albergo per anziani, probabilmente vittima di un momento di confusione o smarrimento.

L’intervento rapido e risoluto dei Carabinieri ha sicuramente evitato una tragedia in quella fredda notte di pioggia sull’Asse Mediano. Il loro coraggio e la loro prontezza nel prendere decisioni decisive hanno dimostrato ancora una volta l’importanza del loro ruolo nella protezione e nella sicurezza della comunità locale.