Notte intensa per la Polizia Locale di Napoli, che è intervenuta in un grave incidente stradale avvenuto nel quartiere Barra, con conseguenze tragiche per un uomo di 38 anni. L’incidente ha avuto luogo quasi all’ingresso dell’A3 Napoli-Salerno, lungo via Mastellone, e le circostanze esatte che hanno portato all’accaduto sono ancora da chiarire. Secondo quanto riportato, l’uomo ha perso il controllo del suo veicolo, un vecchio modello di Fiat 500, e ha terminato la sua corsa contro un albero posto su un’aiuola che separa le due carreggiate. Le conseguenze sono gravi, con il conducente dell’auto è trasportato d’urgenza presso il nosocomio più vicino per ricevere le cure del caso.

Oltre alle cure mediche, l’uomo è sottoposto ad accertamenti tossicologici e alcolemici per determinare eventuali fattori che potrebbero aver contribuito all’incidente. Nel frattempo, il veicolo coinvolto è posto sotto sequestro, come parte delle indagini in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.