Ogni giorno, i coraggiosi uomini del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli si impegnano in operazioni mirate per sottrarre strumenti di morte e fonti di introiti illeciti dalle mani della criminalità. Recentemente, il nucleo operativo di Napoli Stella ha condotto un blitz nella zona nord del capoluogo partenopeo, ottenendo risultati significativi. Il raid si è concentrato nell’Oasi del Buon Pastore, un rione popolare che si estende lungo via Ghisleri, nel quartiere di Scampia. Nonostante il nome evocativo, Scampia non è affatto un paradiso, bensì un luogo dove la criminalità prospera. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni in diversi appartamenti, portando alla luce una quantità significativa di droga e armi illegali.

Il bilancio dei sequestri è stato impressionante: sono stati rinvenuti 165 panetti di hashish, per un totale di oltre 17 chili di droga, e quattro pistole clandestine in perfetto stato di funzionamento, tutte con la matricola abrasa e munizioni nel serbatoio. Inoltre, è stata ritrovata un’arma più potente, un mitragliatore calibro 223 della marca elvetica Sig Sauer, accompagnato da oltre 50 cartucce di vario calibro.

Le armi confiscate saranno sottoposte ad accertamenti dattiloscopici e balistici per verificare se sono state utilizzate in precedenti crimini, come fatti di sangue.

Questa operazione dimostra il costante impegno dei carabinieri nel contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini. È un chiaro segnale che le forze dell’ordine non esitano ad agire con determinazione per contrastare ogni forma di illegalità e proteggere la comunità.