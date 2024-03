Una vita spezzata, una famiglia distrutta e una comunità sconvolta. È quanto emerge dalla tragica vicenda che ha avuto luogo a Taurisano, nella provincia di Lecce, dove Aneta Danelczyk, originaria della Polonia, ha perso la vita a soli 50 anni per mano del marito Albano Galati, 57 anni. I soccorsi hanno fatto tutto il possibile per salvare Aneta, ma le ferite inflitte con un coltello non le hanno lasciato scampo. La donna è morta poco dopo l’arrivo delle autorità, nell’appartamento della vicina di casa da cui si era rifugiata nel tentativo disperato di sfuggire alla furia omicida di Galati.

Galati, dopo aver commesso l’atroce crimine, ha confessato l’omicidio alla polizia e è stato immediatamente sottoposto a fermo. La loro relazione, purtroppo, stava giungendo al termine, e il matrimonio iniziava a scricchiolare. Nonostante la coppia avesse quattro figli, la situazione era diventata insostenibile.

Galati, recentemente rimasto senza lavoro, aveva manifestato segni di instabilità psicologica, ma nessuno sembrava aver preso sul serio le sue minacce. Il tragico evento ha sconvolto la comunità di Taurisano, che si ritrova ad affrontare l’amara realtà del femminicidio, una piaga sociale che continua a mietere vittime in tutta Italia.

La vicesindaca di Taurisano, Sonia Santoro, ha espresso il profondo dolore della comunità, sottolineando l’importanza di contrastare il femminicidio con una cultura del rispetto verso le donne. Le statistiche allarmanti del Viminale rivelano la gravità della situazione, con un numero crescente di donne uccise in ambito familiare-affettivo.