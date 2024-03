Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Portici, con la morte di un cittadino extracomunitario trovato senza vita sui binari vicino alla stazione Portici-Ercolano delle Ferrovie dello Stato. La Polizia Ferroviaria (Polfer) è al lavoro per indagare sulle circostanze di questo tragico evento. La scoperta del cadavere ha causato alcuni disagi alla circolazione ferroviaria, che è stata temporaneamente interrotta per consentire alle autorità di svolgere le indagini del caso. Questo ha portato a cancellazioni e limitazioni di percorso per alcuni treni ad alta velocità e metropolitani. Tuttavia, la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo diversi anni di interruzioni.

Il presidente di Assoutenti Campania, Roberto Capasso, ha sollevato alcune preoccupazioni riguardo alla sicurezza nella stazione di Portici-Ercolano. Capasso ha chiesto un maggiore impegno per garantire la sicurezza dei passeggeri, proponendo l’installazione di tornelli per regolare l’accesso alla stazione. Inoltre, ha evidenziato il problema delle persone che utilizzano i binari come scorciatoia per raggiungere il porto adiacente alla stazione, definendo questa pratica “inaccettabile”.

Infine, Capasso ha sollecitato da tempo la riapertura della biglietteria della stazione, sottolineando il suo potenziale ruolo come presidio di sicurezza. Questa richiesta riflette la necessità di avere punti di assistenza e vigilanza nelle stazioni ferroviarie, al fine di garantire un ambiente sicuro per i passeggeri e prevenire incidenti come quello che si è verificato a Portici.